O ministro Renan Filho, dos Transportes, não conseguiu descer nesta segunda-feira no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul para assinar a ordem de serviço para a construção da nova ponte sobre o Rio Caí, na BR-116, por causa da densa neblina. Sentiu na pele uma amostra das dificuldades operacionais para o aeroporto e a necessidade de equipamentos para pousos e decolagens com reduzida visibilidade neste período em que a estrutura caxiense é alternativa para o Aeroporto Salgado Filho, que só retorna a operar em dezembro.