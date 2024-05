Na prestação das contas do município no primeiro quadrimestre aos vereadores, nesta sexta-feira, na Câmara, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, anunciou que um recurso de R$ 1,8 milhão será aplicado na compra de dois equipamentos para aproximação de voos em dias de pouca visibilidade, o chamado Papi (Precision Approach Path Indicator, na tradução em português, Indicador de Percurso para Aproximação de Precisão), um para cada cabeceira da pista, e instrumentos para balizamento noturno de voo. O valor tem como fonte as contas do próprio aeroporto. A expectativa do prefeito é de que a entrega dos aparelhos ocorra em 25 dias.