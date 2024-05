Com o único aeroporto internacional do Estado inoperante — já que o Salgado Filho, em Porto Alegre, está inundado — a prefeitura de Caxias do Sul está encaminhando melhorias na infraestrutura do Aeroporto Hugo Cantergiani, que aparece neste momento como uma referência para o tráfego aéreo. Além disso, para garantir uma eventual ampliação da capacidade de pousos e decolagens no Rio Grande do Sul, o município, que administra a infraestrutura, vai solicitar à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a internacionalização do equipamento.