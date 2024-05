O futebol gaúcho já trabalha para a retomada dos jogos. O Caxias e Juventude não tiveram suas atividades diárias afetadas. Os dois elencos seguem treinando com a paralisação dos jogos dos times do Rio Grande do Sul até 27 de maio. Grêmio e Inter vivem situações diferentes. Com seus Centros de Treinamentos atingidos pelas enchentes, o Tricolor foi para São Paulo e o Colorado para Itu-SP. Seus estádios terão também de passar por melhorias após o desastre.