Uma jovem de 18 anos morreu, na noite desta segunda-feira (18), em um acidente de trânsito na RS-287, em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Taquari, que atendeu a ocorrência, a mulher dirigia uma moto que colidiu frontalmente com uma picape Montana.