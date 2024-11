Nenê foi a voz do vestiário alviverde na última entrevista coletiva antes do time encerrar a preparação para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (20), às 19h, na Arena, em Porto Alegre. Além dos assuntos referentes ao momento do alviverde no campeonato, o meia-atacante foi questionado sobre um assunto recorrente para o atleta de 43 anos ao fim de cada temporada: a aposentadoria.