O Juventude busca sair da turbulência que encontrou na reta final do Brasileirão. A equipe que nunca tinha entrado na zona do rebaixamento e viveu o drama de estar no Z-4. A vitória diante do Bahia, de virada, trouxe um ânimo para o time. Foi a primeira no comando do novo técnico. Com a parada no Brasileiro em razão da Data Fifa, Fábio Matias ganhou um tempo para fazer ajustes pontuais no time alviverde.