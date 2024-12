Artista iraniana que cantou sem véu é liberada sob fiança

Um tribunal de Teerã liberou sob fiança, nesta segunda-feira (23), uma cantora iraniana, duas semanas depois de ela ter sido presa por transmitir um show na internet sem usar o véu, que é obrigatório para as mulheres no Irã, informou a mídia local.

Parastoo Ahmadi compareceu ao tribunal em Teerã na segunda-feira com seus advogados. "As acusações contra ela foram explicadas e ela foi liberada sob fiança de cerca de US$ 38.500" (R$ 237 mil reais na cotação atual), informou o diário Ham Mihan.