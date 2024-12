ACBF acerta contratação do ala Gustavinho, ídolo do Cascavel

A ACBF confirmou a segunda contratação para 2025. É o ala canhoto Gustavinho, 34 anos, que foi destaque do Cascavel nas últimas temporadas. Em 2023, o jogador chegou a entrar na lista dos 10 melhores atletas de futsal do mundo, pelo site Futsal Planet.

Ídolo do Cascavel, Gustavinho terá a primeira experiência no Rio Grande do Sul. Natural de Uberlândia (MG), ele iniciou a carreira no Praia Clube, em 2011. Depois de rodar por alguns times brasileiros, chegou ao Cascavel em 2020.