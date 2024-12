Juventude encaminha contratação de atacante e sofre concorrência por goleiro

O atleta pertence ao Amazonas, ampliou seu contrato até 2026 e virá por empréstimo ao Juventude com opção de compra. O jogador de 23 anos entrou em campo em 46 jogos neste ano e foi destaque do time de Manaus nesta temporada. Ele marcou dois gols e deu quatro assistências.

O atleta chegou a ter sondagem do futebol turco na janela do meio do ano. A multa dele era estipulada em R$ 17 milhões.

O atleta foi revelado pelo Botafogo e ficou de 2016 e 2022 no time carioca. Neste período foi campeão da Série B com a estrela solitária em 2021. Já nesta temporada, o atacante assumiu a titularidade da Onça Pintada na quarta rodada da Série B.

CONCORRÊNCIA POR GOLEIRO

O Juventude também tem o interesse no goleiro Ronaldo, 28 anos. O atleta atuou as últimas três temporadas no Atlético Goianiense. O jogador fez 53 jogos em 2023 e repetiu o número em 2024, no Dragão.