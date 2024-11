Confusão Notícia

Árbitro relata agressões, expulsão de jogadora do Juventude e arremesso de objetos na semifinal do Gauchão Feminino

Partida foi realizada na última sexta-feira no Complexo Esportivo do Sesi, em Caxias do Sul. As esmeraldas conquistaram uma vitória histórica no tempo normal, mas foram eliminadas nos pênaltis. Após a partida, uma confusão tomou conta do gramado entre as jogadoras dos dois times

