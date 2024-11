Em noite que Belén Aquino tentou de tudo, mas que a defesa colorada também entregou de tudo, inclusive os gols, o Inter viu o Grêmio vencer por 2 a 0 no Beira-Rio nesta segunda-feira (18). Dayana Rodriguez e Shashá garantiram a vantagem do Grêmio para o jogo da volta, no próximo sábado, às 16h, na Arena, no segundo jogo da final do Gauchão Feminino. Veja no final desta reportagem o vídeo com o jogo na íntegra.