O próximo sábado (23) será de Gre-Nal decisivo na Arena do Grêmio. A partir das 16h, a bola rola no gramado pela volta da final do Gauchão Feminino, que será disputada entre as Gurias Gremistas e Coloradas. A data foi confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) neste domingo (17).