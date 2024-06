Foram assinados na manhã desta terça-feira (4) o contrato e a ordem de serviço para a construção de nova ponte sobre o Rio Caí, na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. O aval foi concedido pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, em solenidade no local onde acontecerão as obras. Um pilar central da estrutura antiga cedeu em 12 de maio, com a força da água do rio, e desde então o trânsito de veículos no km 174 da rodovia federal está interrompido.