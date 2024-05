As obras para a instalação de uma ponte provisória, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, se iniciaram ainda no sábado (25), de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A estrutura metálica sobre o Rio Caí será instalada em um desvio da BR-116, que fica entre Vila Cristina e São José do Caí, comunidade nova-petropolitana. Os primeiros trabalhos são voltados para as cabeceiras da passagem temporária.