O Grêmio segurou o empate sem gols com o Botafogo, na noite deste sábado (28), pela 28ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor ficou 11º lugar, com 32 pontos. Agora, o Tricolor precisará secar os concorrentes no complemento da rodada para seguir na zona da Sul-Americana. Acompanhe a repercussão da partida no Balanço Final.