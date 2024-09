O Grêmio traz na bagagem mais do que o ponto conquistado no empate em 0 a 0 com o Botafogo, líder do Brasileirão. No gramado do Estádio Mané Garrincha, em jogo válido pela 28ª rodada, uma nova versão do Tricolor deu as caras e mostrou que será possível competir em melhores condições nos 11 jogos restantes pelo Brasileirão. A situação mudará com os jogos do domingo, mas o resultado deste sábado deixa o time gremista em 11º lugar, com 32 pontos.