Grêmio não aproveita jogo atrasado, perde para o Criciúma e segue a três pontos do Z-4

A dúvida do que será o fim de 2024 voltou com força. Nesta quarta-feira (25), debaixo de muita chuva na Arena, o Grêmio foi derrotado pelo Criciúma por 2 a 1 pela partida atrasada da 5ª rodada do Brasileirão e viu um adversário direto contra o Z-4 o ultrapassar na tabela. Arthur Caíke e Ronald marcaram para o time catarinense, e Villasanti fez para o Tricolor. Com 31 pontos, e em 14º lugar, o time gremista terminou a noite um ponto atrás dos catarinenses. Veja os gols e os melhores momentos no vídeo abaixo.