A notoriedade obtida pelo Aeroporto Regional Hugo Cantergiani a partir do fechamento do Salgado Filho deve se converter em melhorias na estrutura do local. Um pacote geral de ações para o espaço está orçado em R$ 15 milhões, e esse valor virá de três fontes: investimentos da prefeitura de Caxias do Sul, que administra o espaço, emendas parlamentares e de uma campanha liderada por empresários.