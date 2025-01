Prefeitura de Flores da Cunha pede antecipação de obras na RS-122 e avalia contratação de estudo de tráfego na rodovia

Diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, e o prefeito de Flores da Cunha, Cesar Ulian, durante a reunião. Gabriel Campos / Prefeitura de Flores da Cunha

A necessidade de melhorias no trecho da RS-122 que passa por Flores da Cunha foi o tema de um encontro realizado entre representantes da prefeitura do município e da direção da Concessionária da Serra Gaúcha (CSG) na terça-feira (21). A partir da percepção de um aumento de movimento nos últimos meses, o prefeito César Ulian procurou a companhia para solicitar uma recontagem do número de veículos que trafegam na via, e a partir disso cobrar ações que poderiam englobar até mesmo a duplicação do trecho.

Não houve, porém a sinalização de que obras de maior porte vão ocorrer em breve na estrada. A CSG confirmou que as únicas ações imediatas confirmadas são a instalação de uma lombada eletrônica no km 92, no bairro Pérola, que está em fase de finalização, e a implantação, na segunda quinzena de fevereiro, de dois aparelhos que farão a contagem eletrônica dos veículos que passarem pelo trecho.

Esse equipamento atualizará os dados sobre movimento que a rodovia tem atualmente, e se ela cumpre os pré-requisitos estabelecidos em contrato para ser contemplada por uma duplicação, e que preveem um Volume Diário Médio (VDM) de 18 mil veículos. Na época da montagem do contrato de concessão, foi constatado que o trecho tinha VDM de 6 mil.

Após a reunião, a prefeitura de Flores da Cunha informou que avalia a contratação de um estudo de tráfego, a fim de ampliar o debate sobre as melhorias. Além da contagem de veículos, essa ação analisaria as condições gerais do trecho, como horário de pico, nível de elevação, curvas e fluxo de caminhões, apontando com clareza os principais gargalos da rodovia.

Ações mais pontuais e voltadas à segurança, como a instalação de um novo controlador de velocidade no km 99, melhorias em acessos e implantação de terceiras faixas em alguns pontos também foram sugeridas. Além disso, Ulian vai levar ao governo do Estado o pedido para antecipação de trabalhos previstos em contrato, como o trevo de acesso ao Loteamento Santa Lúcia. Mesmo sem a sinalização de grandes obras imediatas, o prefeito ficou satisfeito com o encontro:

— Conseguimos alinhar e discutir importantes planos e intervenções para a ERS-122. Essa rodovia é vital para nossa região e nosso principal objetivo é garantir que ela seja cada vez mais segura para todos que a utilizam. Estamos comprometidos em buscar soluções que beneficiem diretamente a nossa comunidade.