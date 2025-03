Busca da prefeitura de Caxias por nova sede para a Farmácia Básica já dura nove meses

Ideia inicial era transferir todos os serviços sediados no prédio na Rua Sinimbu, mas não foi identificado um prédio na área central com a capacidade para tal. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ponto conhecido pela formação de grandes filas para atendimento, tanto que foi um tema debatido na eleição de 2024, a situação do Centro Especializado em Saúde (CES) pode ter alterações nos próximos meses. Esta, ao menos, é a expectativa do secretário Municipal da Saúde de Caxias do Sul, Geraldo da Rocha Freitas Junior.

Desde o ano passado há uma decisão da prefeitura de trocar a Farmácia de lugar. A busca por um novo espaço é admitida desde julho de 2024, portanto, há nove meses. A ideia inicial era transferir todos os serviços sediados no prédio na Rua Sinimbu, mas não foi identificado um prédio na área central com a capacidade para tal. Com isso, a procura se concentrou em um novo local onde possa ser concentrada a entrega dos remédios, que é o fator que mais influencia na formação das filas.

De acordo com o secretário, no início de 2025 chegou a haver consenso sobre um prédio, mas um desacordo entre a prefeitura e o proprietário, sobre quem deveria bancar uma reforma, impediram que o negócio fosse fechado. Assim, a procura teve que recomeçar, e no entender dele, agora está próxima de uma conclusão.

— Já estamos ultimando já a decisão, porque não se encontra um local adequado, pronto, para que se possa fazer a mudança. Então, isso está envolvendo também um investimento de quem vai alugar, para que adeque essa área. A gente já tem alguns locais que estão sendo negociados para que cheguem a um denominador comum e nos próximos dias, certamente, a gente já vai ter uma definição. Ainda nesse primeiro semestre a gente pretende já ter um local definido — informa Geraldo.

Somente no ano passado, segundo o secretário, foram entregues 67 milhões de unidades de medicamentos pela Farmácia Básica Municipal, sem contar questões de dietas e fraldas. Essa grande movimentação, além de redundar em filas, também gera incômodo para os usuários, pois o espaço atual não consegue receber um número grande de pessoas com um mínimo de conforto. Segundo ele, essa parte estrutural será levada em conta para a escolha do novo espaço:

— Esse novo local tem que ser central e precisa ter um espaço adequado, para que as pessoas aguardem com conforto. Deve ter uma sala de espera adequada, que comporte um número expressivo de pessoas, devidamente climatizado, porque, ultimamente, a gente tem sofrido com essas questões climáticas. E não é só a chuva ou o inverno, mas no verão também, pois não submeter as pessoas à espera em uma fila no sol é uma questão de humanidade.