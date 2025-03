Após RGE suspender cortes de galhos em função de resíduos de podas, prefeitura de Caxias organiza mutirão

Vários pontos de Caxias do Sul têm registrado acúmulo de resíduos de podas nas últimas semanas. Porthus Junior / Agencia RBS

A demora no recolhimento de resíduos de podas chamou a atenção em Caxias do Sul nas últimas semanas. O acúmulo de folhas e galhos nas calçadas é visível no Centro e nos bairros, e tem origem nas ações da RGE para desobstrução dos fios da rede elétrica. A responsabilidade de retirar o material é da prefeitura, que admite o problema, e promete um mutirão para agilizar a limpeza.

O consultor de Negócios e Relacionamento com o Poder Público da RGE na Serra, Rafael Dalla Brida, informa que no ano passado foi fechada uma parceria para que a secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) fizesse o recolhimento dos resíduos, que antes era terceirizado. O trabalho estava andando bem, tanto que em poucos meses foram feitos mutirões em alguns bairros, e que resultaram na resolução de cerca de 4 mil podas que estavam pendentes.

No entanto, nas últimas semanas, Dalla Brida revela que a própria RGE começou a perceber a demora para o recolhimento, além de receber reclamações pelo acúmulo do entulho. Por isso, a empresa tomou a decisão de suspender os trabalhos.

– A quarta-feira (19) foi o último dia que nós fizemos podas. A prefeitura disse que estava com problema de equipamento para fazer o recolhimento, e aí eu alinhei com o nosso coordenador técnico para que as empresas que estavam fazendo as podas na área urbana sejam deslocadas para a área rural – informa Dalla Brida.

A responsabilidade pelo recolhimento dos resíduos, que até o ano passado era da Semmas, agora é da Secretaria de Gestão Urbana, criada na atual gestão do prefeito Adiló Didomenico. De acordo com o secretário Rodrigo Weber, a pasta teve problemas com equipamentos nas últimas semanas, o que atrapalhou as ações.

Inicialmente a dificuldade foi a quebra do moedor de resíduos, o que reduziu a capacidade de processar o entulho e atrasou o trabalho. Já no início desta semana, os dois caminhões do recolhimento foram para a oficina, o que paralisou as atividades. Os equipamentos voltaram a funcionar nesta quarta, e com isso o secretário promete uma força-tarefa para eliminar os resíduos acumulados.

– A gente acredita que, no mais tardar até o final de semana, a gente consiga deixar tudo ok. Reconhecemos a situação estamos fazendo uma força-tarefa em cima disso – promete o secretário.