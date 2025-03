Reforma da pista do Aeroporto Hugo Cantergiani deve ser entregue até o fim do mês

Recapeamento da pista do Aeroporto Hugo Cantergiani é executado pela Traçado Construções e Serviços. Rodrigo Rossi / Divulgação

Uma das primeiras ações de melhoria na estrutura do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, está próxima de ser concluída. O recapeamento da pista, iniciado em 29 de janeiro e programado para ser feito em até quatro meses, andou rapidamente e mais de 90% da obra já estão prontos. A nova previsão é que os trabalhos estejam concluídos pela Traçado Construções e Serviços até o fim de março.

Uma combinação entre condições climáticas favoráveis e ações de gestão possibilitou esse avanço rápido. De acordo com o diretor do aeroporto, Cleberson Babetzki, o tempo bom do mês de fevereiro foi um grande auxílio, pois o calor intenso favoreceu a aderência do asfalto. Ele ressalta também algumas ações administrativas que facilitaram o trabalho.

— Nós conseguimos fazer um remanejamento de voos, interditando o aeroporto até as 11h. Em um primeiro momento a gente tinha imaginado fazer a obra só até as 6h, abrindo para a operação no início da manhã. Mas a gente conseguiu administrar a operação para a tarde, dando uma carga horária maior para a empresa trabalhar. Então, eles entravam às 19h e saíam às 11h, quase dobrando a carga horária — informa Babetzki.

Neste momento estão sendo feitos os ajustes nas áreas laterais da pista, além da cobertura de algumas trincas no asfalto. O custo total da recuperação do pavimento é de R$ 7 milhões, e está sendo bancado com uma verba de R$ 14 milhões repassada pelo Estado ainda no ano passado.

Este dinheiro vai custear também a reforma do terminal de passageiros. Em 2024, quando a utilização do Hugo Cantergiani se multiplicou devido ao fechamento do Aeroporto Salgado Filho, as limitações da estrutura se tornaram evidentes. Por isso foi projetada uma ampliação que prevê, além de novos equipamentos, a construção de uma nova área de cerca de mil metros quadrados, dobrando o espaço atual para embarque e desembarque.

Segundo o diretor do aeroporto, a primeira etapa, de apresentação de projetos básicos, já foi concluída. Agora há uma força-tarefa fazendo a orçamentação e adequando as propostas às tabelas do governo federal. Babetzki ressalta que, com o apoio do Sindicato da Construção Civil (Sinduscon), há um grupo de arquitetos e engenheiros dedicados à tarefa, e a meta é deixar tudo pronto para lançar o edital de licitação até junho:

– O prefeito e o vice estão cobrando muito que a gente agilize esse processo, e por isso tem uma força-tarefa com várias pessoas trabalhando. É desejo do governo municipal que até o final do primeiro semestre o edital já seja publicado, para que no segundo semestre se faça essa reforma.

O diretor ressalta que alguns processos paralelos à reforma do terminal, como a compra das novas esteiras para bagagens, já estão sendo preparados, a fim de ganhar tempo no futuro. Já a instalação do Papi (sigla em inglês para Precision Approach Path Indicator, ou Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão) já foi concluída, e aguarda a homologação por parte do Grupo Especial de Inspeção em Voo (GEIV) da FAB. Nesta terça-feira (11), uma aeronave e técnicos estiveram no aeroporto para mais uma etapa, mas as condições climáticas não permitiram a conclusão do processo.