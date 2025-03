Atendimento humanizado, solução de conflitos e mais: o que o novo concurso da prefeitura de Caxias do Sul tem de diferente

Secretária Grégora Fortuna dos Passos diz que novo formato de concurso testará capacidade de lidar com problemas do dia a dia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul lançou na última sexta-feira (14) um concurso público para 55 vagas de chamamento imediato, além de cadastro reserva para 19 cargos. Porém, mais do que ampliar e renovar o quadro de servidores, a seleção promete mudanças no formato, alterando o conteúdo cobrado. A meta é selecionar pessoas com um perfil diferente, mais afinado com a tarefa de atendimento ao público.

Essa, ao menos, é a expectativa da secretária de Administração, Tecnologia e Inovação de Caxias do Sul. Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra, Grégora Fortuna dos Passos revelou que a necessidade de mudança tem sido percebida há algum tempo, especialmente ao se observar a ação dos novos servidores no dia a dia. Segundo ela, os concursados apresentam dificuldade já no período de avaliação, pois se deparam com uma realidade diferente do que imaginavam. Isso acontece especialmente para aqueles que ficam na ponta do sistema, no contato direto com o cidadão.

Para evitar isso e selecionar pessoas com um perfil mais adequado, a partir deste novo concurso a prova de seleção trará questões que remetem à atividade que os trabalhadores terão que executar. A ideia, segundo a secretária, é que eles tenham dimensão da tarefa que os espera, além de reforçar que os contribuintes têm que estar no centro das atenções.

– O servidor público tem que estar ali para servir o cidadão, para servir a administração. Então, além daquele tradicional português e matemática, se pensou em trazer outras questões e desafios dentro da prova, para que a gente teste a capacidade das pessoas em lidar com os problemas do dia a dia, que envolvem a administração pública. E isso também voltado a esse atendimento humanizado ao cidadão – explica Grégora.

Os conteúdos cobrados englobarão conhecimentos nas áreas de atendimento, governança pública, inovação, desenvolvimento urbano e sustentabilidade. Embora sejam subjetivas, habilidades como capacidade de resolver conflitos também serão valorizadas, e segundo a secretária, tudo isso fará parte da pontuação:

– As pessoas vão ter que acertar o que é o caminho de um bom atendimento, para poder ter uma nota melhor na prova. É demonstrar que tem capacidade de resolução de problemas e de conflitos também, porque a comunidade exige respostas rápidas e a gente tem que estar preparado. Quem atende na ponta tem que estar preparado para esse contato com as pessoas.

A metodologia aplicada no atual concurso é um piloto, e se o resultado for satisfatório, ela se tornará padrão para todas as certames da prefeitura. Grégora acredita que a iniciativa caxiense será uma das pioneiras em termos nacionais, pois embora já tenha ouvido de outros gestores o relato das mesmas dificuldades, poucas seleções já passaram por mudanças. No entender dela, a demora ocorre pois se trata de um tema ainda novo, ligado às transformações comportamentais e geracionais da população brasileira.

As inscrições para o concurso seguem até o dia 30 de março pelo site da Legalle Concursos. As vagas são para auxiliar de infraestrutura, auxiliar de saúde bucal, eletricista, engenheiro civil, fiscal municipal, médico, professor, secretário de escola e técnico em radiologia. Os salários variam entre R$ 2.401,94 e R$ 10.808,79 para cargas horárias entre 12 e 40 horas semanais, e os servidores também recebem auxílio-alimentação de R$ 854,70.

Material de estudo

No site da Legalle, foram disponibilizados quatro arquivos com materiais para estudo. São dois volumes para cada tópico:

Atendimento ao cidadão, governança pública e inovação

Gestão de processos

Metodologia, incluindo identificação, redesenho e implantação de processos

Responsabilidades

Boas práticas

Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade