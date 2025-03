Com salários de até R$ 10,8 mil, prefeitura de Caxias lança edital de concurso público

As inscrições para o novo edital de concurso público da prefeitura de Caxias do Sul estão abertas até o dia 30. Essa será a primeira prova em novo formato , que busca integrar as competências técnicas e comportamentais para tornar o atendimento ao cidadão mais humanizado. Serão 55 vagas para chamamento imediato, além de cadastro reserva para 19 cargos.

O valor da inscrição é de R$ 60 para cargo de ensino fundamental, R$ 90 para ensino médio e R$ 130 para ensino superior. Candidatos cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (Redome) e doadores de sangue recorrentes podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição até o dia 20 de março.

O certame terá validade de um ano, prorrogável por mais um. O edital completo do concurso está disponível no site da prefeitura, no link Concursos ou no saguão do Centro Administrativo Municipal.