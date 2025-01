Boas novas que vêm da Festa da Uva

Réplica de Caxias do Sul em 1885, construída no Parque da Festa da Uva, é um dos eixos da transformação do espaço em atração turística. Jonas Ramos / Agencia RBS

Uma entrevista concedida na última sexta-feira (24) pelo presidente da Festa da Uva SA, Milton Corlatti, foi um sopro de esperança para um patrimônio fundamental para Caxias do Sul. Ele foi ouvido na Gaúcha Serra, em uma série de entrevistas com membros do primeiro escalão do Executivo municipal, e falou sobre os planos para ampliar o uso do Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos.

O primeiro fato que chamou a atenção foi a clareza na apresentação de planos e a existência de boas ideias. E é importante ressaltar que as boas ideias podem ser simples, sem fantasias mirabolantes. Em meio a uma série de secretários que mostraram, no mínimo, pouco conhecimento sobre suas áreas e pequeno repertório de projetos, foi um alento ouvir que coisas estão sendo executadas e que há outras ações exequíveis encaminhadas na Festa da Uva.

Quando se pensa nos Pavilhões, a primeira questão que vem à cabeça é a vocação para a execução de eventos, pois eles foram construídos há mais de 50 anos justamente para isso. Esta face não é esquecida no planejamento, tanto que Corlatti revelou que há 47 eventos já agendados para este ano. A novidade é o trabalho para ir além do aluguel de espaços, aproveitando o potencial turístico daquele local.

Sempre foi incompreensível para mim o fato de que Caxias, com toda a necessidade de consolidar uma marca no turismo e apresentar seus atrativos, desperdiçasse um patrimônio como as casas da réplica. Trata-se de um conjunto com características únicas, inserido em um local com muita beleza natural e fácil acesso. Ou seja, com tudo para ser uma referência em visitação na cidade, mas que ficou praticamente abandonado por anos.

Pois o quadro tem mudado, e quem visitou as réplicas no último domingo pôde confirmar isso. Havia um grande movimento nas casas, que agora contam com restaurante, sorveteria, loja de vinhos e bar, inclusive com música ao vivo. Sabe aquela dificuldade que você, caxiense, já deve ter sentido para indicar um lugar legal para alguém de fora visitar na cidade? A solução pode ser os Pavilhões, e o plano é ter ainda mais atrações.

— A gente quer tornar o Parque de Eventos o maior ponto turístico de Caxias e da região. Em breve vamos apresentar para o prefeito e o vice as nossas ideias, junto com os secretários do Turismo e da Cultura, e vamos vir com muitas novidades e atrações turísticas maravilhosas — promete Corlatti.

Iniciativas como o uso do espaço para os adeptos de corridas de rua (com evento já agendado para 30 de março), a instalação de um café no Monumento Jesus do Terceiro Milênio, a implantação dos museus da Festa da Uva e do Vinho e até planos para um hotel nas proximidades também foram citadas, e dão uma ideia do potencial daquela área. Agora é fazer esses e outros projetos acontecerem, entregando para a população uma área pública muito mais qualificada, que além do papel no turismo e na economia será, cada vez mais, um complexo de convivência e lazer.