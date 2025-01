Chamamento público deve ser lançado neste semestre  para construção de hotel ao lado dos pavilhões da Festa da Uva

Há oito meses à frente da empresa Festa da Uva S.A e reconduzido ao cargo para a nova gestão do prefeito Adiló Didomenico (PSDB), Milton Corlatti já fez investimentos visíveis no Parque Mário Bernardino Ramos e agora quer mais. Ele planeja, com lançamento ainda para o primeiro semestre deste ano, um chamamento público para a construção de um hotel próximo aos Pavilhões.