Denise Pessôa afirma que MEC se encaminha para comprar Campus 8 da UCS e nega paralisia em projeto de universidade federal em Caxias

Além de ressaltar que o trabalho da equipe da UFRGS responsável pelo tema está ocorrendo normalmente, inclusive com ações previstas para fevereiro, Denise também trouxe notícias sobre os trâmites no MEC. Segundo a parlamentar, dentro do ministério já há o entendimento de que a compra da área do Campus 8 é o melhor caminho para a implantação , e com isso os devidos encaminhamentos já estão sendo feitos.

A manifestação de Denise foi provocada pela repercussão na Rádio Gaúcha Serra de uma notícia sobre o encontro do presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Caregnato (PT), com os representantes do Fórum de Entidades que trata do tema, ocorrido na quinta (30). Ouvintes do programa Gaúcha Hoje manifestaram preocupação com o andamento do processo, já que depois do anúncio de que Caxias do Sul seria contemplada com o empreendimento, e da cogitação da instalação no antigo Campus 8 da UCS, nada ocorreu de efetivo.