A partir do mês que vem, o Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, ganha um novo destino. A companhia área Latam anunciou voos para o Rio de Janeiro entre junho e julho. As passagens já estão à venda no site da companhia a partir de R$2 mil. Os voos partirão nas quintas-feiras e sábados com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão.