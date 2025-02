Incêndio atinge galpão na zona norte de SP

Um incêndio atingiu um galpão industrial no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (12). Segundo os bombeiros, não há feridos. O fogo começou por volta das 17h e foi extinto por volta das 18h20min.

Informações preliminares indicam que no local funciona uma fábrica ou depósito de tinta, conforme g1 .

Imagens nas redes sociais mostram uma fumaça preta no local do incidente. Ainda não há informações sobre as causas.