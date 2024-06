O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, retorna pela quarta vez ao Rio Grande do Sul desde o início da enchente que atingiu o Estado. O presidente acompanhará, nesta quinta-feira (6), os trabalhos de recuperação em uma das regiões mais afetadas pelas cheias do último mês, o Vale do Taquari, juntamente com prefeitos e autoridades locais.