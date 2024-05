Na segunda visita ao Rio Grande do Sul em três dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva testemunhou neste domingo (5) a calamidade que matou pelo menos 75 pessoas e deixou cem desaparecidos, no maior desastre climático já registrado em território gaúcho. Após sobrevoar áreas urbanas submersas ao lado das principais autoridades da República, Lula defendeu um pacto nacional pela reconstrução do Estado, a partir de um regime jurídico diferenciado e de uma flexibilização no controle dos gastos públicos. Acompanhe a cobertura ao vivo em imagens.