Com o avanço da água do Guaíba, moradores do bairro Cristal, nas proximidades do Jockey Clube, tiveram que deixar suas casas apenas com os pertences mais essenciais para fugir do alagamento. Na manhã deste domingo (5), a Rua Coronel Claudino ficou tomada pela água na esquina com a Avenida Icaraí.