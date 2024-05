O presidente Lula foi categórico, firme, no seu breve pronuciamento sobre as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o começo da semana. Lula disse que o governo federal trabalhará sem parar com o objetivo de ajudar a reconstruir o que foi afetado pelas enchentes. Lula chegou ao Estado na final da manhã desta quinta-feira (2). Ele desembarcou em Santa Maria. Ele iria sobrevoar as regiões mais atingidas, mas em razão do mau tempo, a atividade foi cancelada.