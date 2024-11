O rock n’roll ganha palco no 37° Sonho de Natal de Canela com o espetáculo Christmas Rock, que ocorre neste sábado (23), a partir das 19h45min, no Multipalco da Praça João Corrêa. Com acesso gratuito, o espetáculo traz um repertório especial de clássicos do rock misturados com hits natalinos. O cantor e compositor Rafa Schüller comanda o show, com sua presença de palco vibrante.