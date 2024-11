As cidades da Região das Hortênsias seguem com programações especiais de Natal neste final de semana. Em Canela, neste sábado (23), ocorre o show musical Christmas Rock, durante o 37° Sonho de Natal; em Nova Petrópolis ocorre apresentação da Orquestra de Sopros da cidade; já em Gramado, também no sábado, tem apresentação do espetáculo O Grande Desfile de Natal, durante o 39° Natal Luz.