O início oficial da programação da 19ª edição da Magia de Natal do Vale Iluminado, no bairro Galópolis, em Caxias do Sul, ocorre no próximo sábado (30), às 19h. As atrações seguem até 24 de dezembro e podem ser conferidas nas sextas, sábados e domingos, na Praça Duque de Caxias.