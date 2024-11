Quem é o goleiro do Inter que viralizou nas redes com grandes defesas e recebeu apoio de Alisson e Courtois

O algoritmo das redes sociais coloca quase sempre no feed de quem gosta de futebol os vídeos de um gurizinho de camisa do Inter que voa e faz grandes defesas mesmo sendo muito pequeno. Pois as imagens que viralizaram a ponto de impressionar Alisson Becker e Courtois são de Matheus Becker (sem relação com o goleiro da Seleção), de 10 anos, um fenômeno no gol. Jogador da base colorada e também de futsal, ele já tem contratos assinados e desponta como um craque em potencial.