Às 21h desta sexta-feira (3), o Guaíba atingiu a maior enchente da sua história no Cais Mauá. A marca de 4m77cm, registrada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) no Sistema Hidrometeorológico Nacional, supera os 4m76cm registrados na cheia de 1941, que devastou, na ocasião, o Centro de Porto Alegre. Às 23h, a marca subiu para 4m80cm.