Redes de farmácias contabilizam prejuízos e relatam dificuldades no envio de mercadorias para o interior do Rio Grande do Sul. Elas asseguram, porém, que não faltam produtos em Porto Alegre, Região Metropolitana e em lojas de municípios que não foram afetados pelos eventos climáticos no Estado nos últimos dias. A apuração de GZH foi feita na tarde desta sexta-feira (3), com algumas das principais empresas do setor.