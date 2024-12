Esse é meu último texto do ano para a Zero Hora e GZH. Quem me acompanha aqui sabe que costumo escrever sobre minhas próprias aflições. Gosto de provocar reflexões em mim sobre o que estou vivendo. Compartilhar essas ideias aqui nesse espaço me parece sempre uma boa maneira de manter contato com quem me assiste na TV.