"Não era a hora dele": por que detesto essa frase e nunca acredito em destino

Ao se atrasarem para compromissos, duas pessoas não estavam no local do acidente no momento da fatalidade.

Na manhã da tragédia em Gramado , a chuva intensa atrasou dona Mara . Gerente de uma loja no epicentro do acidente, ela esperou o aguaceiro passar para sair de casa e, quando saiu, não havia mais loja para abrir: o avião já tinha desabado sobre a butique. Lá dentro, o funcionário que deveria ter chegado também não estava. Havia perdido o horário porque dormiu demais.

Do ponto de vista racional, reviravoltas assim têm explicação matemática . Imprevistos, pequenos atrasos e decisões banais certamente alteram, todos os dias, circunstâncias das quais nem lembramos depois. Um semáforo vermelho que faz você chegar um minuto mais tarde, por exemplo, pode garantir o encontro com um colega que vai sugerir o restaurante do almoço. A troca de caminho por uma rua mais vazia talvez termine em uma feira que entrará na sua rotina.

Entre as três possibilidades, essa última é a que menos me agrada. Encarar cada escolha da vida como ilusão seria aceitar a liberdade como uma farsa — o que faria da própria vida uma enorme mentira. Para mim, é o contrário: com o ano novo chegando, o mais importante talvez seja lembrar que, por acaso, por Deus ou pelo destino, ainda estamos aqui. E é nas decisões que tomamos agora que reside a chance de escrever um futuro digno do presente que é estar vivo.