Recolhimento do lixo em Viamão está atrasado por disputa sobre contrato de licitação

No começo de dezembro, a prefeitura abriu nova licitação para contratar uma empresa de coleta de lixo, já que, segundo o município, a Coleturb não cumpria o serviço adequadamente. Enquanto a transição entre as empresas não é realizada, a Coleturb alega estar realizando o serviço sem contrato.

De acordo com a empresa, o lixo é recolhido de maneira regular, mas com dificuldades por conta da rescisão. Uma delas seria que os funcionários estariam deixando de comparecer ao trabalho. A reportagem de Zero Hora conversou com alguns garis da Coleturb, que contam que a equipe está indo trabalhar normalmente. Eles atribuem os atrasos à falta de caminhões e equipamentos da empresa. Nesta quarta-feira (11), o caminhão que estava marcado para sair às 7h30min só saiu em torno das 10h, segundo contam os trabalhadores.

Ação judicial

O novo contrato de licitação da prefeitura foi firmado em caráter emergencial com a Brisa Transportes, de Ijuí, prevendo o valor de R$ 10 milhões, 53% maior do que o contrato atual. A Coleturb alega que a rescisão do contrato está sendo feita de forma ilegal, já que não foi dado o prazo correto de 15 dias para que a empresa entrasse com recurso e nem foi formada a comissão apropriada para avaliar o processo, conforme os artigos 157 e 158 da lei 14.133/2021, que legisla sobre licitações. Por isso, a empresa entrou com duas medidas de segurança — ações judiciais contra a prefeitura.