Correção : a escola está situada no bairro Menino Deus, e não no Praia de Belas como publicado entre 11h41min e 12h23min de 11 de dezembro. O texto já foi corrigido.

A Escola Projeto, localizada no bairro Menino Deus , em Porto Alegre, precisou ser evacuada na manhã desta quarta-feira (11) após o recebimento de uma ameaça de bomba . A ação de segurança ocorreu em resposta a uma ligação anônima para a instituição de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Três viaturas da força tática da Brigada Militar foram enviadas ao local para uma inspeção. O comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar informou que, após uma varredura inicial, nenhum explosivo foi encontrado.

— Recebemos a informação de que uma pessoa ligou para escola e informou que havia um explosivo no local. Fizemos uma varredura inicial e, a princípio, nada foi constatado. De qualquer forma, contatamos o Batalhão de Operações Especiais para realizar uma varredura mais aprofundada e termos certeza de que não há nenhuma bomba na escola — afirmou o tenente-coronel Eduardo Moura Mendes.

A direção da escola, em colaboração com as autoridades, comunicou a situação à comunidade escolar e aos pais, seguindo as recomendações de segurança. Até o momento, a origem da ameaça não foi identificada e não há informações sobre suspeitos.