Homem morto a tiros em frente a escola na Zona Sul atuava como coordenador do tráfico de drogas na região, diz polícia

Crime ocorreu em frente à Escola Estadual de Ensino Médio Visconde do Rio Grande, no bairro Cavalhada.

A Polícia Civil considera que a morte de um homem em frente a uma escola na zona sul de Porto Alegre na terça-feira (6) tem relação com o tráfico de drogas.

Alexandro Freitas, 47 anos, foi morto a tiros quando levava o filho para a Escola Estadual de Ensino Médio Visconde do Rio Grande, no bairro Cavalhada, no começo da tarde.