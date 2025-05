Porto Alegre registra quase 100% de ocupação de leitos SUS; sete emergências estão superlotadas

Emergência SUS da Santa Casa opera com 239% de ocupação. Santa Casa / Divulgação

A rede pública de saúde de Porto Alegre opera no limite nesta quarta-feira (7). A Capital conta com 4.302 pessoas internadas em hospitais, o que representa 99% da ocupação máxima de leitos do município pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na porta de entrada das instituições, a situação é ainda pior. Sete emergências para adultos do SUS operam com superlotação. Os dados são do Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde.

Quatro hospitais de alta complexidade da Capital — Hospital de Clínicas, Conceição, São Lucas da PUC e Santa Casa — operam acima dos 100% de capacidade. A pior situação é do Hospital Santa Casa, que registra 239% de ocupação.

Outros três hospitais especializados, Cristo Redentor, Pronto Socorro e Cardiologia, também registram superlotação nas emergências.

Situação nas UPAs

Além dos leitos em hospitais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital estão com a taxa de ocupação acima da capacidade.

As UPAs Cruzeiro do Sul, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, Moacyr Scliar e a unidade de Saúde Mental do IAPI, registram índices de atendimento elevados, entre 150% e 306%.

A quantidade de pessoas de fora de Porto Alegre internadas na Capital chega a 43% do total. Essa é uma queixa da administração municipal.

O município com mais moradores internados em Porto Alegre é Viamão. Cerca de 5,5% dos leitos são ocupados por moradores da cidade da Região Metropolitana. Na sequência, a lista de pessoas que residem fora de Porto Alegre conta com pacientes de Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Guaíba (veja lista abaixo).

Situação das emergências em Porto Alegre

Hospitais com superlotação nas emergências SUS:

Hospital de Clínicas: 230%

Hospital Conceição: 175%

Hospital São Lucas da PUC: 190%

Hospital Santa Casa: 239%

Hospital Cristo Redentor: 170%

Hospital de Pronto Socorro: 165%

Hospital de Cardiologia: 300%

Taxa de ocupação das UPAs:

Cruzeiro do Sul: 200%

Bom Jesus: 231%

Lomba do Pinheiro: 150%

Moacyr Scliar: 306%

Unidade de Saúde Mental do IAPI: 144%

Lista de municípios com mais pacientes internados em Porto Alegre (por % de leitos ocupados):

Viamão: 5,51%

Alvorada: 5,01%

Gravataí: 3,30%

Cachoeirinha: 2,05%

Guaíba: 1,88%