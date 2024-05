Ambas as concessionárias de energia elétrica que atuam no Rio Grande do Sul desmentiram um áudio que circula nas redes sociais alarmando sobre falta generalizada de luz em Porto Alegre e Região Metropolitana a partir da noite desta quinta-feira (2). Tanto a CEEE Equatorial, que atende a Capital, quanto a RGE, com clientes no interior do Estado, dizem que não haverá desligamento geral de energia elétrica nos municípios.