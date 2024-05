O Cais Embarcadero chegou a orientar os lojistas a retirarem os estoques na manhã desta quinta-feira (2) para evitar perdas com a elevação do Guaíba. Alguns recolheram o material, enquanto outros colocaram em estruturas mais altas. O comércio do local já não funcionou no feriado de 1º de maio. Agora, com as comportas fechadas, o acesso é inclusive proibido.