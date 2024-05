A dificuldade para receber mercadorias de fornecedores e a alta procura por parte dos consumidores preocupam supermercados do Rio Grande do Sul. A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) diz não haver problemas generalizados de abastecimento no Estado, mas há dificuldades pontuais. A coluna, porém, tem relatos de desabastecimento no Vale do Rio Pardo e na Região Central.