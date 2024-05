A Ceasa antecipou para a abertura nesta quinta (2) e sexta-feira (3) para facilitar a venda e compra de alimentos. A comercialização de hortifrutigranjeiros está começando às 10h, enquanto o horário tradicional é 12h30min, e vai até 17h. O presidente Carlos Siegle pretende, com isso, também permitir um deslocamento adequado dos produtores e compradores no retorno aos seus municípios, ajudando no abastecimento das localidades.